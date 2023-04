Prasówka tygodniowa z 23.04.2023 w Hrubieszowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Sztuczna inteligencja i jej dzieła wciąż zaskakują. Tym razem SI przeniosła Spider-Mana i inne, towarzyszące mu postacie do… średniowiecza. Efekt niezwykle klimatyczny i wart zobaczenia – sprawdźcie sami. Co byście powiedzieli na taką serię przygód człowieka pająka?

Projekt stanowiska - które będzie głosowane na sesji zamojskiej Rady Miejskiej w formie uchwały - już jest gotowy. Radni sprzeciwiają się w nim budowie wieży telekomunikacyjnej przy ulicy generała Stanisława Maczka w Zamościu. Na razie inwestor stara się w magistracie o wydanie pozwolenia. Radni jednak wolą dmuchać na (jeszcze) zimne. Bo proszą ich o to mieszkańcy.

Minister Rozwoju i Technologii wydał 15 kwietnia rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Jest to także efekt rolniczych protestów, które odbywały się w naszym regionie. Do tej sytuacji odniosła się spółka PKP Linia Hutnicza-Szerokotorowa. Jej przedstawiciele dementują m.in. fałszywe pogłoski, które się ostatnio pojawiły.

Biskup Jan Sobiło i Zbigniew Wojciechowski zostali uhonorowani Nagrodami im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia za rok 2022. Wyróżnione przyznawane jest przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organizacyjne mające na celu szerzenie zasad katolickich zgodnie z zasadą Deo et Patriae.

To ciekawe przedsięwzięcie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Medycyna i Prawo: pozasądowe metody rozwiązywania sporów dotyczących zdarzeń medycznych” odbędzie się w Akademii Zamojskiej. Zaplanowano ją w poniedziałek (24 kwietnia). Organizatorem jest Zakład Prawa AZ.

To bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Sitno w ostatnich latach. Drogą powiatową o długości 3,6 km można dojechać do wielu okolicznych miejscowości. Prowadzi ona z Sitna do Jarosławca. Wyremontowano również odcinki ulic w Sitnie, Jarosławcu i Stabrowie.

„Figurą nazywają włościanie krzyż Pański, znak i przypomnienie męki Zbawiciela. Lecz nazywają także figurą kapliczki małe, np. św. Jana, Matki Boskiej Bolesnej i różnych Świętych, przy gościńcach, albo przy drożynach w miejscach na to wybranych stawiane przez pobożnych fundatorów, którymi prawie zawsze są (dziś) włościanie — pisał w 1884 r. Oskar Kolberg w tomie swoich dzieł, który poświęcił Lubelszczyźnie. „Figury krzyżów nazywają także Bożą-męką, i nadają jej jeszcze przymiotniki pochodzące od materyałów z jakich są robione lub jakiemi ozdobione np. murowana Boża Męka, blaszana Boża-męka, żelazna Boża-męka itd.”.