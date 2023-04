Prasówka z całego tygodnia 30.04.2023 w Hrubieszowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Hrubieszów, 30.04.2023. 23.04 - 29.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zamojskie Stare Miasto aż zadrżało od huku silników motocyklowych. Na miejscowy Rynek Wielki przybyły ich setki. Motocykliści "rozlali się" potem po całym placu. Były rozmowy, wymiana doświadczeń i mnóstwo uśmiechów. Pogoda też dopisała. Nie zabrakło również mieszkańców miasta i turystów, którzy z podziwem i uwagą przyglądali się motocyklistom i tym, którzy z nimi przybyli (były to także m.in. dzieci). Tuż po południu uczestnicy przedsięwzięcia wyruszyli na Roztocze. Tak rozpoczął się wielki zlot motocyklowy Zamość-Radecznica.

Język jest jednym z najsilniejszych mięśni w ludzkim ciele. Dzięki pracy języka jemy, smakujemy, komunikujemy się, całujemy, filtrujemy zarazki, a nasze gardło jest nawilżone przez ślinę. Mimo to język często jest pomijamy w codziennej higienie jamy ustnej. Tymczasem dentyści zachęcają nie tylko do szczotkowania i nitkowania zębów, ale też do czyszczenia języka. Dlaczego koniecznie należy to robić? Zobacz i sprawdź, jak łatwo czyścić język.