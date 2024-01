Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Hrubieszowie?

etui karla lagerfelda do iphone'a 15 plus zos...

Jak co roku na święta w telewizji pojawi się seria „Kevin sam w domu”, a dla jej fanów mamy niespodziankę. Zobaczcie przezabawny zwiastun filmu „Kevin sam w domu 3”, który w przypadku prawdziwości, zapowiadałby niezłe widowisko, gdyby nie był smaczkiem dla miłośników. Koniecznie musisz zobaczyć ten zabawny trailer.

Dekoracje świąteczne można już oglądać na zamojskim Rynku Wielkim oraz na sąsiednich, staromiejskich ulicach. Przygotowali je m.in. uczniowie miejscowych szkół średnich pod kierunkiem swoich nauczycieli.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.