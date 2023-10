Przegląd prasy z tygodnia 15.10.2023. Co działo się w Hrubieszowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

14 października obchodzimy Dzień Nauczyciela. Dziś mamy okazję do podziękowania nauczycielom za ich starania i pomoc w naszej edukacji. Można to jednać zrobić z przymrużeniem oka. Zobacz najlepsze MEMY.

Ujawniono tzw. Taśmy Banasia, według których szef NIK znalazł się w politycznym układzie z PO, w którym uczestniczyli m.in. politycy Konfederacji. - Ani Marian Banaś, ani nikt inny z elit nie ma i nie będzie miał zakulisowego wpływu na strategię i działania Konfederacji – napisał w piątek na platformie X jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

Polacy przewidują, że w niedzielnych wyborach zwycięży Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 35 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Zdaniem respondentów Koalicja Obywatelska zdobędzie 30 proc.; Lewica i Trzecia Droga po 10 proc.; a Konfederacja - 8 proc.

Izrael znajduje się w stanie wojny, polskie MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju. Linie lotnicze odwołują loty do Tel Awiwu, a biura podróży wycieczki do Izraela. To stresujący czas dla turystów, którzy wyrażają swoje zdenerwowanie i niepokój w mediach społecznościowych. Jak na wojnę w Izraelu zareagowały linie LOT i Wizz Air, jak popularne biura podróży Itaka i Rainbow? Czy klienci mogą liczyć na zwrot kosztów odwołanych wycieczek? Czy wyjazdy do Jordanii i Egiptu też są zagrożone? Od kiedy touroperatorzy mogą składać wnioski o zwrot pieniędzy za odwołane wycieczki? Sprawdźcie.