Przegląd prasy z tygodnia 4.02.2024. Co działo się w Hrubieszowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

„Onkoprofilaktyka dla Pań – Dni Profilaktyki w NFZ w Zamościu” – to hasło spotkania poświęconego profilaktyce nowotworów kobiet. Zaplanowano je 1 lutego w zamojskiej Delegaturze Lubelskiego Oddziału NFZ (przy ul. Partyzantów 3). Ma to związek ze zbliżającym się Światowym Dniem Walki z Rakiem.

Poza sezonem turystycznym parkingi (zwane buforowymi) w sąsiedztwie zamojskiego Starego Miasta są bezpłatne. Zdecydowali o tym jakiś czas temu miejscowi radni. Kłopot w tym, że obok stoją parkomaty, gdzie sprzedawane są bilety. Nie brakuje też osób, które... je kupują. O tej sprawie mówił na ostatniej sesji zamojskiej RM (obrady odbyły się 29 stycznia) Rafał Zwolak, zamojski radny miejski. I doszło do awantury.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że otyłość, uznana za chorobę przewlekłą, dotyczy ponad 20 proc. ludzi na świecie, a ponad 4,5 mln osób przedwcześnie umiera z jej powodu. Specjaliści uważają, że do 2030 r. na to schorzenie będzie cierpieć miliard ludzi. Dlatego szukają sposobu, jak temu zapobiec. Ich ostatnie odkrycie dowodzi, że usunięcie jednego genu może pomóc w spalaniu tłuszczu i być pierwszym krokiem w zatrzymaniu epidemii otyłości.