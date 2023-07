Tygodniowy przegląd prasy 30.07.2023: Hrubieszów, 23.07-29.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Hrubieszowa

Przegląd tygodnia: Hrubieszów, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Chcesz dostać się na wizytę do ortopedy możliwie, jak najszybciej? Przedstawiamy listę placówek, gdzie terminy oczekiwania na wizytę do lekarza w Hrubieszowie są najkrótsze. Zwykle na termin do specjalisty trzeba długo czekać. Nie sprawdzamy jednak zwykle wszystkich możliwości. Zobacz naszą listę, dzięki której dostaniesz się do ortopedy w Hrubieszowie najszybciej. Dane przedstawione w artykule pochodzą z NFZ.

Intensywne opady deszczu nawiedziły województwo lubelskie, szczególnie jego południową część. W gminie Łukowa woda wdzierała się wszędzie, a ulice zamieniły się w płynącą rzekę błota i innych zanieczyszczeń zbieranych wraz z żywiołem.