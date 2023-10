Tygodniowy przegląd prasy 8.10.2023: Hrubieszów, 1.10-7.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Hrubieszowa

Przegląd tygodnia: Hrubieszów, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

„Taksówka była otwarta, tak że dokładnie można było widzieć siedzące w niej osoby: 2 kobiety i 2 mężczyzn w mundurach gestapo. Wszyscy przywarli do siedzeń, żeby przedstawiać jak najmniejszy cel” – pisał partyzant „Zięba”, w raporcie dotyczącym zamachu na gestapowca Majewskiego,. „Jeden z mężczyzn zwisł nad stopniem zapewne z zamiarem wyskoczenia, lecz natychmiast osunął się do wewnątrz. Strzały grzmiały bez przerwy, okazało się (...), że do pędzącej taksówki trafić nie jest tak łatwo”.

Policja wyjaśnia sprawę potrącenia 9-letniego chłopca w miejscowości Majdany. Z ustaleń mundurowych wynika, że wracając ze szkoły wtargnął pod nadjeżdżający z przeciwka wóz strażacki. Jego życiu i zdrowiu na szczęście nic nie zagraża.