Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 w Hrubieszowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Do końca tego roku flota policyjnych samochodów powiększy się o 100 radiowozów w nowym oznakowaniu; będą to 83 oznakowane Skody Scala i 17 samochodów Skoda Superb - poinformował PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Zdarzały się już sytuacje, w trakcie których uczeń oświadczał się na studniówce. Ta historia jest jednak inna. Na nagraniu, które krąży w sieci, widzimy, jak chłopcy i dziewczęta wręczają kwiaty zdezorientowanej nauczycielce. To, co dzieje się później, naprawdę chwyta za serce i zaskakuje.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Hrubieszowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lublinie. Zobacz zdjęcia z pl. Litewskiego”?

To obrączki, portfele, zegarki, zdjęcia i tysiące innych przedmiotów. Zostały one zabrane podczas aresztowań: w różnym czasie i miejscach. Owe „pamiątki” są punktem wyjścia do odtworzenia historii ofiar nazistowskich prześladowań i przywracania pamięci o ich tragicznych losach. Do końca listopada na Rynku Wielkim w Zamościu czynna będzie polsko-ukraińska wystawa pod nazwą #StolenMemory.